Droit de réponse de la CAPPO suite au communiqué fallacieux de réagir, publié dans un " Journal pas très sérieux"

Suite au communiqué fallacieux, sans fondements et sans intérêt si ce n’est le désir honteux et bongoïste d’exister et de s’attirer un brin de lumière tant les actes concrets posés dans le combat de résistance, du changement et de l’alternance démocratique sont inexistants de la part de la petite association apolitique Réagir « qui n’a jamais réagi depuis sa création » dont on apprend avec étonnement qu’elle aurait sorti un communiqué dans un journal « pas très sérieux » débitant des allégations grotesques et ignobles sur la CAPPO (Coalition Politique de l’opposition au sein de la Diaspora).



Nous, CAPPO et tous les Mouvements signataires, tenons à rassurer le peuple Gabonais sur la crédibilité du combat pour le changement et l’alternance démocratique dans lequel nous nous sommes engagés depuis plusieurs années et dont les actions de résistances les plus crédibles au seul nom du peuple Gabonais ont été menées et continuent d’être menées au sein de la diaspora et sur le terrain au Gabon.



Nous avons dans la poursuite de notre agenda politique DTE, au vu et au su du peuple Gabonais, de la société civile et politique, proposé que se tienne dans notre pays un Dialogue National Inclusif et SOUVERAIN (DNIS), sous réserve de l’acceptation d’un certain nombre de préalables visant à l’ouverture d’une nécessaire transition dans la perspective de l’organisation des prochaines élections libres, démocratiques et transparentes.



Alors que certaines organisations politiques sérieuses de l’opposition au sein de la diaspora combattent l’imposture et tout le système bongo de père en fils en proposant des solutions politiques idoines au profit de la démocratie et du changement véritable. D’autres organisations qui ne brillent que par leur inertie cognitive et un désir ignoble d’exister en l’occurrence Réagir, excellent dans la calomnie et la diffamation honteuse pour se donner des airs de résistants alors même que nous savons quelle machination s’y articule en son sein afin de tromper le peuple gabonais.



Nous tenons à interpeller le peuple Gabonais sur les agissements ignobles de certains groupuscules qui au nom de leur intérêt personnel et autres contrats conclus dans le dos des gabonais voudraient obstruer le combat pour la vérité et le changement dans lequel sont engagés la CAPPO et l’ensemble des mouvements signataires de sa dernière charte.



Nous rappelons que Réagir n’a jamais été active dans toutes les actions de la CAPPO qui, s’étant récusée de se porter caution en dénonçant la participation à des élections illégales organisées par le système bongo dont les risques de répressions sanglantes étaient connus de tous. Élection à laquelle Réagir à la suite des arrangements en catimini avait été favorable en soutenant un candidat de l’opposition.



La CAPPO et l’ensemble des mouvements signataires pour le changement et l’alternance démocratique au Gabon met en garde tous les profito-situationnistes et autres manipulateurs de l’ombre au sein de la diaspora, qu’elle se réserve le droit de répondre à toute attaque et autres allégations qui viseraient à ternir son image, la crédibilité, l’honneur et la dignité de tous ses membres signataires engagés dans une lutte incorruptible au service du changement et de l’alternance démocratique au Gabon. Et se réserve le droit de mettre à nue toute forme de machination au vu et au su du peuple gabonais.





À Paris le 07/01/2016

CAPPO