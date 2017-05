Drame : Une filette de 2 ans trébuche et se noie au fond d’un puits à Nkoltang

Les populations de Nkoltang (Estuaire) sont en deuil. Un drame est survenu hier dans l’une des concessions de la localité rurale. Une fillette de 2 ans qui selon une source policière, jouait dans la cour famille aurait atteint l’extrémité du puits d’eau à l’aide d’un bidon avant d’y trébucher.



Selon les témoignages recueillis sur les lieux, la mère de la victime était absente pour des raisons professionnelles. Elle aura confié la victime ainsi que deux autres jeunes enfants à une de leur tante qui avait l’habitude de les prendre en charge. Alors qu’ils se trouvait dans la cour, la tante s’est elle aussi absentée pour aller au petit-coin dans la maisonnée, les 3 enfants en profitent donc pour continuer à jouer dans la cour familiale.



C’est donc en l’absence de la tutrice que le drame est survenue. La victime aurait alors atteint le sommet du puits d’eau à l’aide d’un bidon traînant près de là. C’est là que la jeune infortunée aurait glissée sur l’ouverture donnant au fond du puits. Des cris et des pleurs se sont vite fait entendre alertant la tante et le voisinage.



Malgré l’ardeur déployée par les riverains durant plusieurs heures pour secourir la fillette de 2 ans, l’étroitesse de l’ouverture du puits freinait leur intervention. Ils se sont finalement résolus à casser délicatement la construction en béton qui entourait le puits maudit pour qu’un jeune homme tente de s’y glisser à l’aide d’une corde.



Mais quand cela fut enfin fait, il était déjà trop tard. La victime avait déjà rendu l’âme. Arrivés sur les lieux, les gendarmes de Nkoltang n’ont pu que constater le drame avant d’ouvrir une enquête pour faire la lumière sur cet incident qui a plongé la bourgade dans la stupeur la plus totale.



