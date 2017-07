Dormir la bouche ouverte : mauvais pour la santé ?

Vous vous êtes senti(e) ridicule, sur le moment donné, puis êtes de suite rendormie sans y prêter plus d’attention. À quoi bon vous forcer à dormir la bouche fermée ? Personne ne vous voit et aucune mouche aux alentours n’est susceptible de s’y aventurer. Cependant, dormir la bouche ouverte serait mauvais pour la santé. La raison ? On vous l’explique dans cet article.



La bouche ouverte détériore la bonne santé bucco-dentaire



Dormir la bouche ouverte, risquée pour notre santé ? Il semblerait bien que oui selon une étude menée par des chercheurs en Angleterre. Au travers de leurs résultats publiés dans le « Journal of Oral Rehabilitation », dormir la bouche ouverte détériorerait les dents et empêcherait la salive de se former ; une conséquence loin d’être anodine puisque la salive agit comme une barrière de protection capable de tuer toutes les bactéries qui produisent de l’acide. Sans salive, l'érosion des dents s’accentuerait et augmenterait le risque de décomposition de l'émail et l'apparition de caries, les défenses naturelles présentes dans la cavité buccale seraient affaiblies.

Des résultats avec des solutions et traitements possibles

Ces résultats ont déjà été mis en évidence par d’autres experts. En effet, certains dentistes ont déjà observé que les patients atteints d’asthme ou d’apnée du sommeil, qui respirent par la bouche et dorment la bouche ouverte, ont tendance à avoir plus de pathologies bucco-dentaires que les autres.Il vaudrait mieux fermer votre bouche pendant la nuit si vous voulez préserver votre bouche et vos dents…



Selon l’étude, 5% des femmes dormiraient avec la bouche ouverte contre plus de 30% pour les hommes ! Si vous éprouvez des difficultés à dormir avec la bouche fermée, n’hésitez pas à aller consulter votre médecin traitant. Après examen, il pourra vous recommander un spécialiste ou vous prescrire un traitement médical. Auparavant, vous pouvez essayer de dormir sur le côté ou sur le ventre en évitant la position sur le dos. En effet, c’est bien connu, cette dernière favorise le ronflement et la respiration par la bouche.