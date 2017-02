Djibloho la future capitale de la Guinée équatoriale

La décision est prise. Djibloho sera la nouvelle capitale administrative de la Guinée équatoriale. C’est le gouvernement qui l’a décidé. Malabo, qui est sur la côte, ne sera plus la capitale équato-guinéenne. Elle laissera la place à cette nouvelle ville encore en construction dans la forêt tropicale.



« Le président Téodoro Obiang Nguema a choisi le nouveau site de Djibloho comme l’une des villes qu’il voulait développer en utilisant la richesse pétrolière », indique-t-on.



La nouvelle capitale, Djibloho est située à proximité de plusieurs parcs nationaux.



Pays d’Afrique centrale, la Guinée équatoriale est constituée de deux parties, l’une continentale, bordée par le Cameroun et le Gabon, l’autre insulaire avec l’île de Bioko (où se trouve la capitale actuelle Malabo) et l’île d’Annobón.