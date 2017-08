Différence d`âge dans un couple : y a-t-il un âge idéal ?

Différence d’âge : une meilleure satisfaction ?



Publiée sur le Journal of Population Economics, l’étude a montré que les hommes mariés à des femmes plus jeunes sont plus satisfaits , surtout pendant les premières années de mariage , tandis que ceux mariés à des femmes plus âgées le sont moins. L'inverse est également vrai pour les femmes. Cependant, cette satisfaction s’étiole au fil du temps (après 6 à 10 ans de mariage) : "au fil du temps, les personnes mariées à un conjoint beaucoup plus âgé ou plus jeune ont tendance à ressentir moins de satisfaction au fil du temps, par rapport à ceux qui sont mariés à une personne du même âge" explique McKinnish, chercheur à l’Institute of Labor Economics en Allemagne. Pourquoi ce changement ? Selon l’étude, la différence d’âge entre les conjoints affecte la capacité du couple à répondre à des crises , comme la perte d’un emploi par exemple.



Les décisions importantes dans un couple



Ainsi, les couples du même âge sont plus en phase avec les décisions de vie qui affectent les deux partenaires (les finances, le fait d’avoir des enfants…), ils s’adaptent donc mieux aux crises et aux problèmes liés à la vie de tous les jours. L’âge idéal pour qu’un couple dure serait 5 ans maximum , explique l’experte en relations Shannon Tebb sur le journal Global News . Les chercheurs ont examiné 13 ans de données longitudinales (étude des stades successifs d’un comportement ou phénomène) auprès de 7 682 ménages . Les participants avaient chaque année des questions mesurant divers aspects de satisfaction de leur vie.



Faire durer son couple : se remettre en question



Plutôt que d'étudier l'autre, ses moindres réactions, ses moindres paroles, il serait préférable de réfléchir à ce que nous apportons à notre partenaire . "Quel type d'énergie j'apporte à notre relation en ce moment ? Sous quel angle je me montre actuellement ?", a détaillé Alexandra Solomon, psychologue à l’Université du Northwestern (USA) au Huffington Post. En procédant de la sorte, les liens du couple se resserrent, au lieu de se distendre. Le Dr Solomon a également tenu à rassurer toutes les personnes inquiètes de voir disparaître la folie propre aux premiers sentiments amoureux. "Plus nous sommes exposés à une chose dans notre environnement, plus notre réaction à cette chose diminue", a-t-elle expliqué. Concrètement, à la 500ème écoute d'une chanson, la ferveur sera moindre que lors de la première.



Source: medisite.fr