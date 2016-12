Dialogue pour l’alternance : La diaspora gabonaise appelle Jean Ping à prêter serment

Bien qu’étant hors de leur pays, des Gabonais de la diaspora ont pris part, du 18 au 23 décembre 2016, aux travaux initiés dans le cadre du Dialogue national pour l’alternance (DNPA) organisé à Libreville par Jean Ping et ses alliés de la dernière présidentielle. Réunis autour du Conseil gabonais de la résistance (CGR), les participants ont réfléchi conformément aux différents ateliers mis en place au Gabon. Des dizaines de «préconisations» ont été faites, visant à instaurer véritablement l’Etat de droit et de la souveraineté dans le pays.



Un objectif qui, selon le CGR, passe avant tout par «le départ sans conditions d’Ali Bongo Ondimba», mais davantage par la «prestation de serment de Jean Ping au cours d’une cérémonie officielle devant le peuple», à laquelle seront invités des délégations étrangères, avec la composition d’un gouvernement 48 heures après et la nomination de hauts responsables, y compris militaires. Cette proposition a été faite au terme des travaux de l’atelier axé sur «la revendication et la réaffirmation de la victoire de Jean Ping» au scrutin présidentiel du 27 août 2016.



Les participants de l’atelier consacré à la crise postélectorale, n’ont pas moins enrichi la première idée. Pour eux, aussitôt sa prestation de serment faite, Jean Ping devrait «organiser un procès public sur le modèle de Nuremberg retransmis à la télévision publique en direct». Procès au cours duquel les victimes et leurs familles seront appelées à témoigner. La construction d’un mausolée dédié aux morts des émeutes survenues dès le 31 août 2016, le décret instituant une journée d’hommage national ainsi que l’indemnisation des victimes ont également été proposés.



Les travaux au sein de l’atelier sur «la gouvernance, en relation avec les réformes politiques et institutionnelles, la gestion économique et sociale du pays» ont abouti à des propositions allant du renforcement de la liberté de la presse à «la déclaration du patrimoine de tous les acteurs politiques dès la prise de leurs fonctions», en passant par la réduction du nombre de mandat du président de la République, le changement du mode désignation des membres de la Cour constitutionnelle et «la mise en place d’un revenu de solidarité et d’aide systématique aux démunis pour sensiblement réduire les inégalités et la pauvreté».



Au nombre des propositions faites au terme des travaux dans l’atelier consacré à l’éducation, on note : la revalorisation des salaires des enseignants, la construction de nouveaux établissements à travers le pays, le recrutement d’environ 9 200 nouveaux enseignants, le recentrage de l’éducation sur les valeurs gabonaises et africaines, la construction de plusieurs bibliothèques à accès gratuit et le renforcement de la sécurité des établissements et des élèves dans tout le pays.



S’ils ont dit se battre pour l’avènement de «la nouvelle République» voulue par Jean Ping et les siens, les différentes propositions de ces Gabonais de l’étranger visent un but : «permettre à notre pays d’asseoir les bases d’une alternance politique, et d’un état de droit, démocratie solides où le respect de l’autre devient une exigence pour les générations à venir».



gabonreview