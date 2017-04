Dialogue politique gabonais : La phase citoyenne rallongée de 4 jours !

Comme il fallait s’y attendre, le dialogue politique sera rallongé au gré des besoins des organisateurs et des échanges qui y auront lieu. Démarrée le 29 mars à Libreville et prévue pour se clore demain, le comité d’organisation vient de procéder à un nouveau report de la clôture des échanges entre les participants de la phase citoyenne qui réunit finalement quelque 856 associations et mouvements de la société civile (soit 29% en moins) au lieu des 1200 précédemment annoncés par les autorités gabonaises.





Ce nouveau report modifie donc l’agenda global prévu pour se terminer le 6 mai. Ainsi, la phase purement politique, censée débuter juste après celle citoyenne, se tiendra désormais du 11 avril au 11 mai, soit un mois de débats houleux réservés uniquement aux représentants de partis politiques de la majorité et de certains de l’opposition. Des chamboulements et des modifications de calendrier qui pourraient bien être le lot de ces assises qui se déroulent au stade de football de l’amitié d’Agondjé, dans la commune voisine d’Akanda.



Rappelons que le dialogue politique convoqué par Ali Bongo aux lendemains de sa réélection controversée, se déroule sans la présence de son principal rival Jean Ping qui continue de réclamer sa victoire "volée". Un dialogue critiqué par l’Union européenne pour son manque d’inclusion véritable et décriée par l’opposition radicale, restée fidèle à Jean Ping qui appelle à des sanctions internationales contre le régime de Libreville pour les graves violations des droits de l’homme qui auraient été commises par les autorités gabonaises pour réprimer les contestations post-électorales.



