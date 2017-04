Dialogue politique au Gabon : Les participants menacent déjà de suspendre les travaux !

Dialogue politique rime avec argent et autres perdiems remis aux 878 participants finaux au lieu des 1200 annoncés. La grogne monte de plus en plus au dialogue politique convoqué par Ali Bongo et dont la phase citoyenne a débuté ce mercredi à Libreville. Les participants mécontents dénoncent l’inégalité de traitement financier dont serait victime un grand nombre d’entre eux.



Selon certaines sources, il y aurait eu des indemnités de participation promises aux participants civils de ce dialogue. Le problème est que certains participants seraient déjà rentrés dans leurs frais alors que la grande majorité demeure toujours sur le carreau. Une situation qui menace la poursuite des travaux qui s’achèveront pour cette phase, jeudi prochain.



Il faut dire que les participants essentiellement des responsables d’associations de la société civile et de la jeunesse gabonaise sont aux petits oignons depuis le 29 mars. En plus des sandwichs et des bouteilles d’eau qui leur sont déjà distribués gratuitement, ils ont droit à 12 lignes spéciales de bus (navettes) pour les transporter, là aussi gratuitement, pour se rendre au stade d’Agondjé, situé au nord de la capitale gabonaise.



En plus de ces facilités payés par le contribuable, l’organisation aurait promis des perdiems aux quelques 878 participants de cette phase inaugurale. Pluton que se mobiliser pour reformer le pays en profondeur, beaucoup visiblement y participent pour l’argent promis pour mobiliser du monde au stade de football de l’amitié sino-gabonais.



info241.com/