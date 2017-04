Dialogue national d'Ali Bongo : les pygmées réclament des postes dans les ministères

« Ils vivent de la forêt mais ils ne sont pas impliqués dans les décisions prises concernant la forêt. C’est une injustice qu’il faut corriger », a suggéré le responsable de l’ONG.



« Un pygmée a été récemment arrêté dans le Woleu Ntem pour avoir vendu une pointe d’ivoire. Mais connait-il que c’est interdit de chasser les éléphants », s’est interrogé l’ONG.



« Nous devons avoir pour cela des représentants au ministère de l’Intérieur et au ministère des Eaux et forêts », a insisté l’ONG qui réclame aussi des réels programmes de prise en charge des peuples autochtones en matière de santé et d’éducation.



« Les forêts sont prises d’assaut par des exploitants forestiers obligeant les peuples autochtones soit de s’éloigner ou de forcer une intégration dans la société sans un véritable succès », a déploré l’ONG.



Au Gabon, pays couvert à environ 85% de forêts, les peuples autochtones vivent dans plusieurs provinces. Ils continuent à vivre comme des marginaux et peinent à s’intégrer dans la société. Beaucoup sont exploités comme des esclaves pour des travaux champêtres, la chasse et la cueillette.



Gaston Ella

gabonactu