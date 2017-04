Dialogue d’Ali Bongo : la phase purement politique reportée au 18 avril !

Le dialogue politique d’Ali Bongo tiendra t-il les délais du 10 mai ? Alors que la seconde phase de ce dialogue strictement politique, devait débuter ce mardi, un nouveau report a été annoncé par les autorités gabonaises. Ainsi les 160 délégués de l’opposition et de la majorité ne se retrouveront finalement que mardi prochain, soit le 18 avril, pour élaguer les propositions de restructuration du paysage politique et social du Gabon.



Lors de sa conférence de presse d’hier, Francis Nkéa Ndzigui ancien avocat d’Ali Bongo devenu ministre du Dialogue politique après le contentieux électoral, a indiqué que la remise officielle des rapports des panels de la première phase se tiendra ce mercredi 12 avril à 10h au stade de l’Amitié sino-gabonaise d’Angondjé. Cette cérémonie inclura la lecture du rapport général de la phase citoyenne et les communications des institutions et des personnalités invitées par le Bureau du Dialogue politique.



Ces changements de dernière minute dont aucune raison officielle n’a été communiquée, montre bien l’impréparation des organisateurs et les tractations à la sauvette qui ont bon train dans ce dialogue convoqué par Ali Bongo pour "fumer" le calumet de la paix avec l’opposition gabonaise après une élection présidentielle à coude-à-coude avec son rival Jean Ping. Ce dernier continue d’ailleurs de réclamer sa victoire "volée". Tout porte à croire désormais que la date du 10 mai prévu pour clôturer ses assises politiques, sera définitivement dépassée.



Ce nouveau retard à l’allumage serait-il le signe d’une frilosité des organisateurs ou des frictions qui seraient survenues dans les différents camps ? On se souvient que dans le camp de l’opposition favorable à ce dialogue, plusieurs voix s’étaient élevées pour dénoncer l’opacité et les leaderships désormais controversés de Réné Ndemezo’o Obiang et Pierre Claver Maganga Moussavou. Ce temps de latence leur permettra t-il d’arrondir les angles ?



info241.com/