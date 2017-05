Dialogue d’Ali Bongo : clôture des assises d’Agondjé ce vendredi !

Alors que les commissions 3 et 4 avaient déjà clos leurs travaux la semaine dernière, ceux des commissions 1 et 2 avaient pris un retard en raison de profonds désaccords entre les participants des deux camps politiques. C’est désormais de l’ordre du passé puisque celles-ci ont enfin clos leurs débats et l’on s’acheminerait à la fin de ces assises qui se tiennent au stade de football d’Agondjé, au nord de Libreville.



Selon un communiqué du bureau du dialogue politique d’Ali Bongo, les commissions 1 et 2 seraient trouvés un consensus et remis leurs rapports au bureau du Dialogue politique à l’occasion d’une plénière conjointe. À l’instar des conclusions des commissions 3 et 4, celles-ci ont été adoptés par acclamation des membres du Bureau.



On se souvient que les nombreux points de divergence observés lors de leurs discussions ont pu être levés avec le concours du Bureau, sans l’intervention des facilitateurs qui n’auront pas finalement intervenus lors de ces assises politiques. Vendredi dernier, rappelle le communiqué, les commissions 1 et 2 s’étaient réunies autour d’une plénière spécifique aux questions qui les opposaient.



Pour la fin de cette phase politique, la journée d’hier a été consacrée à la rédaction des actes du Dialogue politique et ce mercredi 24 mai, le Bureau se réunira avant l’adoption du rapport final au cours d’une plénière. La signature des actes du Dialogue politique viendra clôturer cette journée.



A la suite de quoi, la cérémonie de remise du rapport final du Dialogue à Ali Bongo est prévue pour ce vendredi 26 mai 2017. Rappelons que ce dialogue politique intervient après la réélection controversée d’Ali Bongo après un scrutin où selon les chiffres officiels, il n’aura remporté la présidentielle que dans 3 provinces sur 9.



Le dialogue politique d’Ali Bongo qui intervenait en pleine crise post-électorale, avait débuté le 28 mars dernier et avait été subdivisé en deux moments : phase citoyenne et phase politique. C’est cette dernière qui se tient actuellement avant la clôture proprement dite ce vendredi, certainement à la présidence de la République.



info241.com/