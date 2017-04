Dialogue citoyen d'Ali Bongo : 90 ONG et associations réclament leurs perdiems

« Nous nous sentons oubliés et c’est une grave injustice », a déclaré un des portes paroles des prétendus oubliés.



Très remontés, ces oubliés ont affirmé qu’ils ne se laisseront pas faire. Leurs camarades ont déjà perçu leurs perdiems notamment un million de FCFA par ONG enregistrée et 500 000 FCFA par personnalité politique indépendant venu participer à cette phase.



Selon un membre du comité d’organisation, ce pécule permet aux participants venus de l’intérieur du pays de se loger, se nourrir et payer leur titre de transport. La somme attribuée aux membres des bureaux des panels n’est pas connue.



Selon la meme source les 90 ONG et associations prétendument oubliées n’auraient probablement pas émargées sur les listes de présence ou n’auraient effectué aucune contribution durant les travaux.



« Etre enregistré sur la liste des participants n’ouvre pas forcément droit à un perdiem », a averti la source.



Selon le journal en ligne Gabonreview.com, le dialogue national couterait entre 12 et 13 milliards de FCFA.



Ce forum dont la mission est de fonder une nouvelle république durera une quarantaine de jour. Il rassemble environ 1 200 participants.



Antoine Relaxe

gabonactu