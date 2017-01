L’image fait le tour de la toile, on y voit un homme distribuer des billets pourtant payants de la CAN Gabon 2017 à des élèves du lycée technique de Franceville (Haut-Ogooué). Les mauvaises langues y voient une nécessité pour les autorités gabonaises de devoir remplir les stades face à un engouement des populations qui ne serait pas au rendez-vous. La CAN gabonaise pourrait-elle être un bid de ferveur populaire ? Réponse dans quelques jours !



