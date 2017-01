Demande de conseils, de ma vie amoureuse...

bonjour



je suis une congolaise de 38 ans qui a des soucis d'affection

je suis restée 15 ans avec un homme. tout au début je savais qu'il était marié mais j'ai commis la bêtise de l'aimer.

il m'a dit dès le départ qu'il était pour une histoire sérieuse, la preuve : il est venue voir mes parents et à demander officiellement de me fréquenter. lui et moi avions un écart de 19 ans d'age.

il a été le premier homme avec qui j'ai passer une nuit entière

j'ai apprise à découcher dans ces bras

j'ai appris porter des pagnes Wax dans ses bras

j'ai appris à bien tenir un homme dans ces bras

j'ai commencée la vie de locataire

par malheur j'ai apprise que je ne pouvais faire des enfants, mais ce monsieur au départ m'a rassuré que ce n’étais pas un problème pour lui puisqu'il n'a 4. l'important c'est quil m'aime.



aujourd’hui il m'a laissée sans préavis dans une maison de location qui coute 100 000 F cfa le mois

j'ai du mal à m'en sortir car avec mon salaire ( payer le loyer, manger et me soigner ) je suis épuisée et même endettée.

je dois 3 mois de loyer sans compter les petites dettes.

ce qui me fait plus mal, c'est que tout ce temps je luis suis restée fidèle alors que j'aurai pu trouver un homme qui m'aurait aimer sans juger mon etat ( sterile)



aidez moi par vos conseils, je vous remercie d'avance