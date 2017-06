Débarrassez-vous de la transpiration excessive des aisselles naturellement et rapidement

Plusieurs endroits du corps sont touchés par ce mécanisme de transpiration dont les mains, les pieds, l’aine et les aisselles. La sueur est produite via les glandes sudoripares qui se trouvent dans ces zones. Elle permet d’évacuer l’excès de chaleur du corps grâce à son évaporation.





La transpiration excessive ou l’hyperhidrose :



Toutefois, lorsque la transpiration devient excessive alors qu’aucun effort physique ou facteur normal n’est coupable, on souffre d’hyperhidrose.

Elle est classée sous deux formes principales ; l’hyperhidrose primaire et l’hyperhidrose secondaire.



L’hyperhidrose primaire



Ayant une cause inconnue, quelques facteurs définissent ce premier cas de transpiration excessive comme la fonction anormale des nerfs, le stress et l’anxiété, la chaleur extérieure et l’alimentation épicée ou chaude.



L’hyperhidrose secondaire



Elle est causée par des dérèglements ou des troubles particuliers comme la puberté, la ménopause ou l’obésité.

Beaucoup de traitements chimiques existent mais les traitements et remèdes naturels permettent de se débarrasser des problèmes de transpiration excessive, en évitant les effets secondaires néfastes.



Découvrez les remèdes entièrement naturels contre la transpiration excessive :



1- Le vinaigre de cidre de pomme



C’est l’un des meilleurs remèdes contre les mauvaises odeurs et les excès de transpiration car les composés acides du vinaigre de cidre de pomme empêchent les bactéries de proliférer en altérant leur environnement. Mélangez simplement deux cuillères à café de vinaigre de cidre de pomme à une cuillère de jus de citron et 125 ml d’eau puis mettez la préparation dans un spray pour l’utiliser en déodorant 2 fois par semaine. De plus, consommez du vinaigre de cidre de pomme dans votre alimentation pour favoriser la réduction de la transpiration.



2- La tisane



Les tisanes aux plantes sont conseillées pour se relaxer mais elles ont aussi des vertus anti-transpirantes. La tisane à la sauge, en particulier, grâce à sa richesse en vitamine B et au magnésium, aide à réguler la transpiration. Consommez régulièrement une tisane à la sauge pour réduire la sudation en faisant baisser l’activité des glandes sudoripares. Par la même occasion, vous bénéficierez d’une bonne hydratation.



3- L’hamamélis



Cette plante fonctionne comme un anti-transpirant naturel car elle est astringente. L’hamamélis aide à prévenir la prolifération des bactéries à la surface de la peau et prévient toutes sortes d’infections. Appliquez simplement de l’eau d’hamamélis sur votre corps avant de vous habiller.





4- Le jus de tomate



Le jus de tomate permet d’améliorer la circulation sanguine. Mais appliquée sur la peau, la tomate a des propriétés antiseptique et aide à resserrer les pores. Grâce à toutes ces actions, vous pouvez soit consommer du jus de tomate frais tous les jours, soit l’appliquer directement sur votre peau pour un effet anti-transpirant.



5- La pomme de terre



Très efficace dans le traitement de l’hyperhidrose, la pomme de terre aide à lutter contre la transpiration excessive. Frottez seulement des lamelles de pomme de terre sous vos aisselles tous les deux jours pour une efficacité visible.



6- Le jus d’herbe à blé



Le jus d’herbe à blé ou l’extrait de germes de blé est un remède naturel contre les mauvaises odeurs de transpiration. Il détoxifie le corps grâce à sa teneur en protéines, en vitamines B6 et B12 et en acide folique. Consommez un ou deux verres de jus d’herbe à blé tous les jours afin de réduire les odeurs de transpiration et refroidir rapidement votre corps.



7- La passiflore



La passiflore ou fleur de la passion a un pouvoir tranquillisant et réduit les bouffées de chaleur liées à la ménopause. Elle est également conseillée dans les troubles du sommeil et dans les problèmes de sueurs nocturnes et diurnes. Vous pouvez ajouter quelques pincées de poudre de passiflore à votre infusion.



8- Le citron et le bicarbonate de soude



Ce duo citron-bicarbonate de soude agit comme un antiseptique et un nettoyant pour la peau. Mélangez simplement les deux ingrédients ensemble jusqu’à l’obtention d’une pâte épaisse. Appliquez-la pendant votre douche comme exfoliant sur l’ensemble du corps puis rincez. Le pH de votre peau sera alors équilibré.



9- La fécule de maïs et le bicarbonate de soude



Si vous êtes surtout dérangé par une transpiration excessive au niveau de vos aisselles, mélangez de la fécule de maïs, du bicarbonate de soude et un peu d’eau pour réaliser une pâte que vous appliquerez sur la zone concernée. Laissez poser pendant une demi-heure puis rincez à l’eau. Ajoutez quelques gouttes d’huile essentielle de votre choix à la pâte en guise de déodorant naturel.



10- Les sachets de thé



Le tanin contenu dans les sachets de thé a des propriétés astringentes et anti-transpirantes. Vous pouvez utiliser du thé noir infusé dans de l’eau en grande quantité pour y tremper vos mains et vos pieds, pendant une vingtaine de minutes, ce qui va réduire vos désagréments liés à la transpiration.



11- L’huile d’arbre à thé



L’huile essentielle d’arbre à thé est reconnue pour ses propriétés antifongique et antibactérienne. Humidifiez une compresse et ajoutez quelques gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé dessus puis appliquez sur les zones de votre corps souffrant de transpiration excessive. Les femmes enceintes devraient éviter l’utilisation des huiles essentielles.



