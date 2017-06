Cristina Ronaldo papa: pourquoi il a dû attendre 3 semaines pour voir ses jumeaux

Il a fallu attendre de longues semaines avant qu'il puisse voir ses enfants. Cristiano Ronaldo peut enfin se rendre au chevet de ses jumeaux nés de mère porteuse vraisemblablement le 8 juin dernier. Le joueur international de football vient de publierun message sur son compte Facebook pour expliquer à ses fans pourquoi il n’était pas allé les voir dès leur naissance.



"J’étais au service de la Seleçao (équipe de foot national du Portugal, NDLR), me donnant corps et âme comme toujours même en sachant que mes deux enfants étaient nés. Malheureusement, nous ne sommes pas arrivés à l'objectif final mais je suis certain que nous allons continuer à apporter du bonheur aux Portugais." Le footballeur fait référence à la défaite de leur équipe en demi-finale de la Coupe des confédérations contre le Chili mercredi soir.

Publicité



"Je suis très heureux de pouvoir, enfin, être avec mes enfants pour ma première fois", conclue-t-il sur son compte Facebook. Sa saison de football terminée, Cristiano Ronaldo, papa pour la troisième fois, est auprès de ses petits. Le président de la Fédération et son sélectionneur l’ont autorisé à quitter ses coéquipiers avant le match pour la troisième place. Une décision "que je n’oublierai pas", témoigne le compagnon de Georgina Rodriguez. Après l’effort, le réconfort, en famille.