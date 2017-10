Diego Maradona a fait l'effort de prononcer son plus bel anglais pour Cristiano Ronaldo. En attendant de remporter un cinquième Ballon d’or, le Portugais est sacré sans surprise meilleur joueur de la FIFA au terme de la très clinquante cérémonie « The Best ». Son entraîneur au Real Madrid, Zinédine Zidane, est élu meilleur entraîneur.

Voici le XI de l'année : Buffon - Alves, Ramos, Bonucci, Marcelo - Kroos, Modrić, Iniesta - Messi, Ronaldo, Neymar.