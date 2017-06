Crise politique au Gabon : Appel à une médiation internationale pour une sortie de crise juste et pacifiste .

Peuple du Gabon,



La CAPPO salue l’appel à la médiation internationale en vue de trouver une solution juste et pacifiste de sortie de crise post-électorale au Gabon qui, rappelons, a été la première organisation politique de la diaspora à en faire la proposition dans ses préalables et avoir entamé une série de consultations des instances internationales en vue de présenter les griefs de cette médiation.



Les récentes prises de positions de Monsieur Casimir Oye Mba, Monsieur Guy Nzouba-Ndama et Monsieur Jean Ping, consolident la lucidité démocratique et la cohérence de vues politiques que dressait déjà bien avant, la CAPPO sur la situation de crise dans notre pays.



Les propositions issues des dialogues politiques de Monsieur Jean Ping du 19 au 23 décembre 2016, de Monsieur Ali Bongo et ses alliés, du 28 mars au 24 mai 2017, et celles de l’ensemble des forces non alignées et personnalités politiques de la Nation, doivent être confrontées et faire l’objet d’une synthèse sous l’égide d’une médiation internationale et panafricaine afin que les résolutions finales qui en sortiraient, devraient être soumises pour ratification par voie référendaire au peuple souverain du Gabon.



La CAPPO lance un appel à la mobilisation et à la vigilance du peuple gabonais, garant de sa souveraineté à récuser tout arrangement qui serait contraire aux aspirations démocratiques exprimées à chaque consultation électorale.



La CAPPO entamera dans les prochains jours, une série de consultations des instances internationales dans le but de renforcer et de consolider cette position commune visant à l’ouverture d’une transition apaisée au Gabon.



P/O de la Coordination Générale

Le Vice-Président en charge de la coordination

Jean-Jules MIKALA

Fait à Paris, le 04 juin 2017