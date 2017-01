Couches jetables : Un danger pour le nourrisson ?

Les conclusions du magazine 60 millions de consommateurs sont formelles. Plusieurs marques spécialisées dans la fabrication de couches jetables sont suspectes, pire d’autres sont carrément positives aux substances toxiques, pourtant en faibles quantité dans lesdites couches jetables. Désormais les consommateurs sont avertis et doivent donc faire preuve de prudence. En effet, sur douze marques étudiées, seules deux ne contiennent pas de substances toxiques.



Bon à savoir, les tests mettent en évidence la présence de résidus « potentiellement toxiques » pour dix de ces marques sur les douze étudiées. Les langes qui protègent les fesses du nourrisson contiennent des résidus de pesticides, des dioxines, des hydrocarbures aromatiques polycycliques et des traces de composés organiques volatiles, toutes des substances cancérigènes.



Signalons au passage que les couches pour bébé sont essentiellement composées de cellulose, d’un film et d’un gel absorbant en matière plastique. Et ces substances contiennent des solvants et procédés chimiques. La question qui se pose est celle de savoir si au Gabon les autorités pourront mettre en place un plan de surveillance de ces produits, quand on sait qu’une grande partie de ces produits provient de l’occident.



La qualité des produits importés et la protection du consommateur au niveau national serait la priorité de l’Etat, notamment de l’Agence Gabonaise de Normalisation (AGANOR) spécialisée dans l’infrastructure de qualité.De ce fait, les mamans doivent recourir à l’ancienne méthode, à savoir l’utilisation des couches recyclables (Ndlr : en tissu), fabriquées à base de coton, tissu douillet donc propice aux peaux fragiles.