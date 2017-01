Côte d’Ivoire : des militaires se rebellent et prennent le contrôle de Bouaké

Selon l’AFP, de militaires, ex-combattants intégrés dans l’armée en 2009, ont attaqué au moins deux commissariats et la préfecture de police, et ont dressé des barricades au centre-ville de Bouaké, coupant toute circulation. Des tirs à l’arme lourde ont été entendus à proximité du principal camp militaire de la zone.



Les mutins réclameraient des primes de 5 millions FCFA et une maison chacun. Ils ont pris position à divers carrefours stratégiques de la ville et circulent dans des véhicules de la police.



Durant la longue guerre civile qui a déchiré le pays de 2002 à 2011, Bouaké était le siège de la rébellion pro-Ouattara qui contrôlait le nord du pays.