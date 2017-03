Congo Telecom déploie le Wifi gratuit à Brazzaville

Depuis plusieurs jours, bon nombre d’espaces publics de Brazzaville, capitale de la République du Congo, sont pourvus en Internet sans fil gratuit. Il s’agit de la Corniche, du Square De Gaulle situé à Bacongo, en face du lycée Pierre Savorgnan de Brazza Bacongo et l'esplanade de la télévision congolaise à Nkombo.



Le déploiement du Wifi dans ces différents points est l’œuvre de l’opérateur historique, Congo Telecom.



Les usagers accèdent à un débit de connexion de 1Mbps.



Pour donner à plus d’habitants de la capitale, l’opportunité d’accéder à ce service Internet de bonne qualité et qui peut améliorer leurs conditions de vie socioéconomiques, Congo Telecom a prévu son déploiement dans de nouveaux espaces. Ce sont, entre autres, l'aéroport, la Préfecture, le Mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, le Mausolée Marien Ngouabi, explique Ruben Kindou, chef de projet Wifi à Congo Télécom.



Après les tests actuels à petite échelle, il est prévu le déploiement du Wifi dans les espaces publics des autres villes du pays où les infrastructures à haut débit, financées par l'Etat, ont déjà été installées.



L’accès à Internet sera dès lors payant. Mais le prix sera abordable pour le plus grand nombre, rassure Ruben Kindou.



Grace à ce projet, ce sont des millions de Congolais qui pourraient voir leur vie s’améliorer.



Agenceecofin