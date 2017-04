Congo-Brazzaville : 18 soldats du dictateur tués dans le Pool

Commençons par dire que les bombardements de l'armée régulière commencés en avril 2016 n'ont jamais cessé dans le Pool, ce département martyr. Malgré l'intervention des Nations-Unies. Pas plus tard que la semaine dernière, l'évêque de Kinkala, Mgr Portella, avait, chez nos confrères de RFI, appelé à leur cessation. Sans être entendu.Très tôt, ce mardi, 18 avril, matin, dans les environs de Kindamba Goueri, 18 militaires sont tombés dans une embuscade tendue par « les résistants ». Entendez les partisans du pasteur Ntumi. Ils s'appellent : Commandant Ngambie Thierry, Capitaine Mboko David, les soldats Motomba Raphaël, Nkewa Darcel, Ndongui Bero, Caporal Oya Balouté, Sergent-Chef Botamba Didas, Soldat Nzingoula Arnaud de la DGSP, l'informateur-pisteur Mbemba Guy, et quelques autres.L'opération de Sassou dans le Pool (à laquelle Ntumi oppose une résistance citoyenne saluée par les fils et filles du Pool) a pour but de procéder à une extermination (qui ne dit pas son nom) des Laris accusés de tenir tête à la dictature du « bâtisseur infatigable ».Un malheur n'arrivant jamais seul. Ce matin, encore, le Tribunal de Gamboma, dans le département des Plateaux, a été, littéralement, incendié. Aucun dossier n'a été récupéré. Tout a été consumé dans les flammes. On peut se poser la question de savoir s'il s'agit d'un autre front des FALC (Forces armées de libération du Congo) qui s'ouvre dans les Plateaux ?Dans tous les cas, l'ouverture d'autres fronts n'est pas exclue avec l'expulsion à Makoua des dignitaires du pouvoir en pré-campagne des législatives.source : cliquez ici