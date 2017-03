Confidence: Mes parents demandent une dot énorme pour mon mariage et cela me tourmente

Mon prénom est Clarisse. Je vous écris au sujet de la dot. J’ai connu mon époux alors que nous étions encore tous les deux à l’université. Nous nous sommes côtoyés durant plusieurs années. Durant les trois années qu’ont duré nos fiançailles, mon prétendant était à mes petits soins. Il était tendre et était prêt à tout pour me faire plaisir et cela sans me demander de faveurs en retour. Étant croyants, nous avons naturellement opté pour la chasteté jusqu’au mariage. Et c’est dans ce schéma que nous avons évolué jusqu’à ce qu’il demande ma main en 2016.



Mes parents demandent trop



Quand mon fiancé est arrivé avec ses parents pour faire ce qu’on appelle le “kokoko” dans notre culture, mes oncles et tantes avaient les yeux qui brillaient. Puis, ce fut le moment de la dot. Toute la famille était réunie. Chaque parent a eu à donner sa liste pour constituer la dot. Je n’en croyais pas mes oreilles. Des régimes de banane, près de vingt complets de pagnes kita. De plus, des bouteilles de liqueur, des bœufs, des moutons, des costumes et ça ce n’est que pour vous épargner tous les détails.



Quand avec mon fiancé nous avons estimé les dépenses, nous étions à plus d’un demi-million de francs CFA. Mon fiancé travaille certes mais je ne veux pas que notre vie commence sur des dettes. En plus, figurez vous que l’oncle de mon fiancé, n’aime pas vraiment les filles de ma région à cause de stéréotypes. Il a déclaré:”Si c’est cela la condition pour que tu l’épouses, mon fils laisse tomber, ce n’est pas sur notre dos que ces gens vont construire une entreprise”. J’ai remarqué que depuis lors, mon fiancé est devenu assez silencieux.



Je ne suis pas d’accord avec les actions de ma famille.



J’ai essayé de le faire savoir et certains m’ont dit que c’est pour voir la capacité du futur époux. En plus si je ne me mettais pas de leur côté, ils risquaient de ne pas me donner leur bénédiction, ni m’accompagner durant mon mariage. La famille de mon fiancé aussi n’est pas du tout disposée à payer cette dot trop coûteuse.



Aidez moi que dois-je faire?