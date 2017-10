Comment se maquiller quand on a la peau noire?

Lorsque l'on a la peau noire, il est parfois difficile de se maquiller. Quelles couleurs choisir ? Quelles textures privilégier ? Une carnation très foncée doit suivre des règles spécifiques. Voici les astuces et conseils beauté pour sublimer les peaux noires. Avant d'attaquer la mise en beauté, une peau noire a besoin d'être préparée grâce à une base matifiante car elle a plus tendance à briller.Le fond de teintLes peaux noires sont souvent sèches, si c’est votre cas, choisissez toujours un fond de teint enrichi en agents hydratants, même si vous mettez une crème hydratante en dessous. C’est votre meilleur allié anti peau de croco ! Côté couleur pour votre peau noire, préférez une teinte légèrement plus claire que votre carnation.Le teintPour le fond de teint, il doit être sélectionné avec soin et il est primordial de choisir LA bonne couleur. Ainsi, optez toujours pour un fond de teint un peu plus clair que votre carnation, car une nuance plus foncée ou pile à votre couleur de peau va ternir votre visage.Pour le blushDeux options pour le blush : un rose bonbon ou un rouge sombre. Celles qui cherchent plutôt un effet bonne mine choisiront un orangé qui rehaussera joliment le teint. Votre choix doit dépendre du reste de votre maquillage.Pour le regardDes teintes colorées iront à merveille sur vos yeux. Ainsi, du bleu au violet en passant par le vert, rien ne vous est interdit ! Tous les mascaras sont autorisés, le transparent et le marron donneront un résultat naturel À noter que le fard brun est à éviter pour ne pas ternir le regard.Coté sourcils, ils se doivent d'être redessinés car les peaux noires sont souvent peu fournie à cette endroit. Pour cela, munissez-vous d'un crayon marron et surtout évitez le noir !Une jolie boucheMisez également sur les couleurs vives qui seront vos alliés. La bouche rouge, orangée ou même pourpre flattera votre carnation, à condition d'avoir un maquillage des yeux léger. Cependant, si votre regard est déjà chargé, le gloss est à privilégier.Vous savez désormais quel maquillage choisir pour sublimer votre peau noire. A vous de jouer avec les couleurs.Guide de la Beauté Naturelle ... Cliquez ci