Comment se débarrasser d'une gueule de bois ?

On vous conseillera par exemple de boire un café très serré, de prendre une douche froide, d'avaler de l'aspirine ou de la vitamine C, de gober un œuf cru, de manger de la charcuterie grasse, du saumon cru trempé dans du lait, de danser ou encore de boire cul sec un verre de whisky ou de rhum. Cependant il n'existe aucun remède miracle contre la gueule de bois. Il faut juste se montrer patient et attendre sagement que le foie élimine l'alcool ingurgité à raison de trente minutes par dixième de gramme. On peut néanmoins trouver des façons d'amoindrir les effets douloureux à défaut de se débarrasser d'une gueule de bois.



Les choses à surtout éviter :



Il faut en priorité éviter de manger tout ce qui est gras ou acide pour se débarrasser d'une gueule de bois. En effet, il faut laisser au foie ses pleines capacités pour évacuer l'alcool qu'il contient.

Dans le même registre, le café n'est pas conseillé contrairement aux idées reçues. Le café est un diurétique qui augmente la déshydratation. Évitez également le sel qui aggravera nettement le processus de déshydratation.

Prenez garde aux médicaments que vous prenez. Certains, combinés à l'alcool, procureront des effets indésirables voire dangereux pour la santé. L'aspirine est déconseillé à ce titre car elle augmentera la concentration d'alcool dans le sang et facilitera sa diffusion.



Gardez vous également de fumer ou de vous trouver dans un endroit enfumé, car la fumée de cigarette contient de l'acétaldéhyde, produit qui exerce une action très toxique sur le foie.

Enfin, pensez à ne pas vous engager dans une activité qui nécessite une trop forte concentration car en plus de vous faire prendre des risques, travailler un lendemain d'excès d'alcool ne vous aidera pas à vous débarrasser d'une gueule de bois.



Les bons gestes :



L'alcool déshydrate et engendre la soif. C'est un cercle vicieux, complété parfois par l'ingestion de cacahuètes ou chips très salées que l'on vous sert dans les bars. Il faut donc boire beaucoup. C'est le seul moyen de se débarrasser d'une gueule de bois de manière efficace.

Boire beaucoup, mais pas n'importe quoi. Buvez beaucoup d'eau, de tisanes, de bouillons par exemple. En plus de vous apporter de l'eau pour nettoyer votre foie, cette consommation vous permettra de vous refaire des stocks de sels minéraux.

Vous pouvez également prendre de la vitamine C. L'alcool réduira la quantité de cette vitamine dans votre organisme. Néanmoins n'en faîtes pas d'excès car la vitamine C est acide.