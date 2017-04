Comment j'ai fait baisser ma pression artérielle naturellement.

L'hypertension est le symptôme que votre état de santé général n'est pas bon.Elle n'en est pas la cause mais le résultat: comme si votre corps appelait au secours.



Les gens prennent peur quand ils découvrent que leur tension artérielle est trop élevée.Ils sont souvent persuadés qu'ils devront prendre à vie des médicaments contre l'hypertension!Mais ce n'est pas irrémédiable, sauf si bien sûr ce n'est pas traité.



Sans prendre de médicaments mais avec le suivi de votre médecin vous pouvez réduire votre tension artérielle de façon naturelle.



Voici mon expérience personnelle.



Il y a six ans à l'âge de 59 ans, j'ai découvert que je faisais de l'hypertension.Je n'avais pas de symptômes particuliers, simplement lors d'un contrôle de routine on s'est aperçu que j'avais 19:9 de tension alors qu'à mon dernier check up qui, pourtant ne datait que d'un an, ma tension n'était que de 12/8.



L'infirmière qui avait pris ma tension s'est alarmée me disant que je courais le risque d'une crise cardiaque et que je devais tout de suite consulter mon médecin pour avoir un traitement.Ayant déjà réfléchi à la question et connaissant les effets secondaires négatifs des médicaments visant à faire baisser la tension artérielle j'ai refusé catégoriquement.



Mais pourquoi donc ma tension avait-elle ainsi changé??Peut-être un changement de vie??Effectivement pour un certain nombre de raisons mon mode de vie avait considérablement changé pendant cette année passée.



Voici alors ce que j'ai fait pour faire baisser naturellement ma tension.



-J'ai remplacé le sel de table ordinaire par du sel de mer dont j'ai en plus réduit fortement la consommation.Ma femme a diminué de moitié les doses de sel qu'elle utilisait habituellement.



-Trois fois par jour j'ai pris un mélange de 2 cuillerées à café de miel, 1/4 de cuillerée à café de sels d'Epsom (source de magnésium) et 2 cuillerées à café , toujours, de vinaigre de cidre: le tout dans un demi-verre d'eau.



-Nous avons pris l'habitude de manger 2 bananes par jour pour le potassium et davantage de pommes de terre.



-J'ai pris de nouveau quotidiennement des complexes vitaminés et des minéraux: vitamine C dosée à 600mg, de la vitamine A(25000iu), de la vitamine E (600 à 1200iu) , de la vitamine B , du calcium dosé à 1200mg et des omégas 3.



-Je suis retourné à la salle de gym faire 40 minutes de cardio et de la musculation, 5 fois par semaine.



-J'ai arrêté de manger des plats tout faits ou de la nourriture style Fast Food.



Au bout de 4 mois ma pression artérielle est descendue à 12.5/7.5: l'infirmière qui avait détecté ma hausse de tension était très étonnée.J'ai continué ce régime physique et alimentaire en contrôlant ma tension régulièrement: au début tous les jours, puis toutes les semaines et je voyais à haque bilan ma tension s'améliorer.



L'hypertension artérielle n'est pas une maladie, c'est un avertissement comme dit ci-dessus,donc on peut la combattre; d'autres le font ou l'ont déjà fait et il n'y a pas de meilleure méthode que la méthode naturelle car elle peut être permanente et n'entraîne pas d'effets secondaires.



La santé est l'une de nos plus grandes richesses, et la vie perd de son sens quand on a des problèmes de dans ce domaine: on ne peut plus passer du temps avec sa famille ou progresser dans sa carrière si on est à l'hôpital!



Je ne suis pas un professionnel de la santé mais si votre tension artérielle est anormale, consultez rapidement votre médecin traitant et parlez avec lui de ce que vous pouvez faire avant de commencer un traitement médicamenteux qui peut vous être néfaste et que vous ne pourrez plus jamais interrompre.



Et puis faites des activités qui vous détendent, qui réduisent le stress; marchez en sortant du travail au lieu de vous asseoir devant la télé ou l'ordinateur; jouez avec vos enfants; écoutez de la musique relaxante etc Je ne répéterai jamais assez l'importance de prendre tous les jours le temps de se détendre: réduire le stress , réduira naturellement la tension artérielle.