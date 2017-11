Comment communiquer efficacement dans le couple?

Pour une bonne communication, il faut savoir qu'il y'a plusieurs aspects qui rentre en compte. Trouvez le bon moment, le bon endroit selon le sujet, et l'état dans lequel vous vous trouve pour parler de certaines choses.



Soyez positif/ve et commencer le dialogue avec un ''je'' au lieu du ''tu''. Il faut éviter de discuter quand vous êtes en colère ou lorsque vous êtes frustré. Mesurez toujours vos propos, prenez le temps de bien écouter votre partenaire et analyser ce qui se passe avant de tirer des conclusions ou réagir.



Faites beaucoup attention à vos gestes, votre regard car la communication peut être non verbal. Abordez les choses avec transparences et surtout donnez la chance à l'autre de s'exprimer. Si vous avez eu une dispute, utilisez la communication pour résoudre le problème, pour reconstruire votre couple. C'est possible mais il faut que chacun y mette du sien.



Communiquer c'est bon, mais communiquer efficacement c'est très important!