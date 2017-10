Combien de nuits peut-on dormir avec le même pyjama ?

Pour les pyjamas, il y a deux écoles. Il y a ceux qui en ont plusieurs, avec des motifs et des matières différents, et puis ceux qui se contentent d’un vieux débardeur troué l’été et d’une combinaison en pilou l’hiver. Après tout, chacun fait comme il le souhaite, il n’y a pas de règles et puis de toute façon, c’est pour dormir. Seulement voilà, entre ceux qui changeraient de pyjamas tous les jours et ceux qui portent le même pendant trois semaines, il y a tout de même un juste milieu à trouver.



17 nuits avant de changer un pyjama ?



C’est en tout cas ce que révèle un sondage réalisé en 2015 pour la société de matelas Ergoflex, auprès de 2500 personnes âgées de 18 à 30 ans. Ainsi, les femmes attendraient généralement plus longtemps que les hommes pour changer de vêtements de nuit : 17 nuits contre 13 seulement pour les hommes. La raison principale de ce léger laisser-aller ? Tant que ça ne sent pas mauvais, ça passe ! Et pour le coup, ça dépend vraiment des habitudes hygiéniques de chacun. Les personnes qui ne se lavent pas le soir vont surement avoir tendance à laver leur pyjama plus souvent, puisque les odeurs de transpiration de la journée se mettent aussi sur le pyjama. Et de l’autre, les personnes qui ont l’habitude de prendre la douche le soir auront effectivement moins d’odeurs sur leur pyjama et seront donc tentées de le laver moins souvent.



Mais quand on y réfléchit, la nuit, même si on ne fournit pas d’efforts physiques, le corps continue à produire des fluides et des odeurs, et surtout des bactéries.



Les pyjamas, nids à microbes



Nous portons tous des organismes potentiellement nocifs, comme par exemple le staphylocoque doré, seulement s’ils sont au mauvais endroit. Ces bactéries peuvent provoquer des infections cutanées, mais aussi à l’intérieur de l’organisme, et surtout se transmettent d’hommes à hommes. C’est pourquoi une personne malade qui est en présence d’autres êtres humains comme des enfants, devrait changer de pyjama plus souvent que la moyenne pour éviter la transmission de la maladie.



La bonne fréquence pour changer son pyjama



C’est environ la même fréquence que pour le linge de lit, une fois par semaine, tout en sachant qu’ils doivent être lavés à 60°C ou 40°C, sans surcharger la machine (comme avec des vêtements très sales) pour éviter que les bactéries ne se répandent sur les autres vêtements.