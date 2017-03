Cindy Bassette, l'actrice X du cinéma pornographique devenue maintenant pasteure

Elle a fait basculer sa vie à 180 degrés. Il y a trois ans encore, Nadia Hilton gagnait une fortune comme star du X. Depuis, Crystal Bassette (son vrai nom) s'est mariée et sa vie n'est plus du tout pareille. Elle a "découvert Dieu" et elle dirige sa propre église à New York.



350.000 dollars par an



Crystal Bassette menait une vie plutôt paisible sous le soleil de Hollywood. Celle qui a tourné dans plus de 100 films pornographiques gagnait plus de 350.000 dollars (330.000 euros) par an.



Mais en 2014, la vie de Crystal a pris une autre dimension. Après 10 ans de bons et loyaux services dans le monde pornographique, elle s'est mariée avec David Bassette à l'âge de 33 ans. La rencontre avec son époux, également pasteur, a été déterminante pour cette native de Caroline du Nord.



"Dieu a changé ma vie"



"Après avoir lu la Bible, j'ai su que j'étais animée par l'esprit de Jézabel. J'étais devenue un objet. Je ne pouvais plus sortir de chez moi sans montrer mon côté sauvage, avec de hauts talons et des vêtements suggestifs. Je devais tout le temps me montrer comme un symbole sexuel", se souvient Crystal Bassette, aujourd'hui maman de deux enfants.



Elle conclut: "Mon mari connaissait mon passé car ma fille avait l'habitude se rendre dans son église. Pour lui, le passé est le passé. J'aimerais que les gens sachent que Dieu peut tout pardonner, peu importe son passé. Mon passé a fait ce que je suis devenu aujourd'hui et Dieu a complètement changé ma vie."