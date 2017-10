Charmelle Ntsame Ondo, jeune entrepreneure gabonaise rêve que « WeColis » se positionne comme le N°1...!

Flyer.pdf (410.15 Ko)



Après avoir travaillé pendant 4 ans en qualité de chargée de mission relations publiques pour les projets de transport public en Ile-de-France, Charmelle décide de tout plaquer pour embrasser le monde du transport international de marchandises. Confrontée à la difficulté d’envoyer des colis à ses proches au Gabon, il lui est venu l’idée de mettre en place une agence de transport de colis, fiable et efficace.



N’étant pas issue de ce milieu, elle effectue une formation dans une agence de transit (Rocher Business et Intermédiations) pour acquérir les bases du métier « ce n’est pas facile de quitter les beaux bureaux de la Société du Grand Paris, pour les entrepôts froids des zones industrielles ! » nous confie-t-elle. Cette expérience lui a permis de se confronter à la réalité du marché et de faire ses preuves. Aujourd’hui, elle a mis en place une solution de transport de colis vers le Gabon dénommée « WeColis ».



« WeColis s’adresse à la fois à la diaspora gabonaise de France et à toutes les personnes résidant au Gabon, particuliers et entreprises. Nous proposons un service d’expédition express de colis vers le Gabon, par avion, et un service d’envoi par conteneur maritime (effets personnels et marchandises). Aussi, nous réceptionnons les commandes de nos clients et effectuons du shopping en ligne et en boutique pour leur compte .



C’est pour nos clients, un gain de temps et d’argent». WeColis est bien plus qu’un intermédiaire entre fournisseurs et consommateurs, il contribue à l’aboutissement de projet de vie ou économique, en facilitant le volet logistique. Comme elle le dit si bien : « La majorité de nos clients ont un projet de boutique de prêt-à-porter, de restaurant, de journal, de cyber-café, de mariage, etc., nous gérons l’interface avec les fournisseurs ou les plateformes de e-commerce. »



Derrière cette reconversion professionnelle se cache une volonté manifeste de participer au développement de l’économie gabonaise. Charmelle compte sur le soutien de ses compatriotes pour faire grandir son entreprise. Dans ce domaine d’activité, très peu de femmes sont représentées « On dit que les gabonais n’ont pas le sens des affaires, moi je souhaite montrer qu’en tant que femme gabonaise, il est possible de réussir ».



Avec sa détermination et son sens des affaires, Charmelle et son équipe ne souhaitent pas s’arrêter en si bon chemin. Son prochain envoi par conteneur pour le Gabon est prévu pour la fin du mois de novembre. Il est possible de passer des commandes d’articles divers (meubles, vêtements, électroménager, matériel informatique, etc.) et d’y faire transporter des effets personnels (déménagement) ou de la marchandise.



A l’image de cette jeune entrepreneure, beaucoup de gabonais se lancent dans le monde des affaires avec pour ambition de relever le défi de la croissance économique et de la diversification de l’économie gabonaise.



WECOLIS

16, rue de Verdun

93350 Le Bourget

Tel. : 06.36.55.06.82

charmelleno@gmail.com



Lundi-Samedi

10h-18h