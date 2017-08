Chaque partie de la main est associée à une partie précise du corps. Exercez une pression dessus et regardez le résultat !

L’acupression est le plus souvent utilisée pour soulager le mal de tête, de cou ou de dos, pour calmer les nausées et les vomissements ainsi que pour combattre l’hypertension et le hoquet.



On peut aussi recourir à cette technique pour tout simplement se relaxer et évacuer le stress mental ou physique. Son influence positive sur le corps et sur le processus de guérison n’est plus à démontrer.



Il existe des points de pression sur différentes parties du corps. La paume de la main, notamment, est une véritable carte, où chaque zone est liée à un organe précis, grâce aux méridiens.



Ainsi, en exerçant une pression sur un point spécifique avec les doigts, il est possible de réduire les tensions et soulager plusieurs problèmes. Ceci permet aussi d’équilibrer l’énergie vitale et de favoriser la circulation sanguine.



Voici une image permettant de connaitre les zones correspondant aux organes sur la paume de la main :

Chaque partie de la main est associée à une partie précise du corps



Pour vous aider un peu à vous situer dans cette carte, sachez que le pouce de la main gauche correspond au dos, l’index aux bras droit et gauche, le majeur correspond à la tête, l’auriculaire correspond aux pieds gauche et droit, la paume de la main correspond au ventre et à la poitrine.



Conseils pratiques :



Pour obtenir des résultats palpables, il est indispensable de répéter les mêmes étapes sur plusieurs séances. À chaque fois que vous touchez les points de pression, vous favorisez l’équilibre de votre énergie vitale et par conséquent de votre corps.



En pratiquant l’acupression, il ne faut pas s’attendre à une guérison immédiate. Parfois, on a besoin de plusieurs sessions avant de ressentir les effets de l’acupression. Cette thérapie ne fait que soulager les douleurs en réduisant les blocages et en rétablissant l’équilibre du corps. Elle peut être pratiquée plusieurs fois par jour. Une manipulation fréquente du point de pression ne peut qu’amorcer la guérison et soulager la douleur.



Un exercice pour soulager les douleurs du poignet



Le poignet de la main est constamment sollicité au quotidien, voici donc comment soulager ses douleurs et tensions.

Avec le pouce de la main droite, stimulez les petits creux de chaque côté du poignet gauche. Un geste qui va relancer votre énergie saisonnière.



Il faut placer le pouce droit à l’intérieur du poignet gauche, à trois doigts sous le pli de flexion. En exerçant 3 pressions, les doigts de la main gauche vont se plier, parce que ce mouvement agit sur les muscles fléchisseurs des doigts. Ensuite, glissez le pouce et l’index droits en plein milieu du poignet, et exercez 3 nouvelles pressions.





Mise en garde : Pour les bébés et les femmes enceintes, les séances d’acupression doivent être faites par un professionnel.



