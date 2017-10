Cette maman a une super astuce pour donner des médicaments à son bébé

Devant le succès de cette méthode, Helena Lee a posté une photo sur Facebook, qui montre l'adorable petit Alfie en train de sucer goulûment la tétine de son biberon "À chaque fois que j'essayais de donner à Alfie une dose de sirop, il avait la moitié sur lui. Puis je me suis souvenue de cette astuce. Il n'y a pas eu une goutte gaspillée, et pas une larme!", raconte la maman en légende du post. En l'espace d'une semaine, la publication a récolté plus de 128 000 partages et plus de 46 000 likes.



Mettez votre enfant en confiance



La viralité du post de cette maman est révélatrice et prouve que Helena Lee n'est pas la seule à rencontrer ce type de difficulté. Si vous êtes dans cette situation, rassurez-vous : il existe tout un tas de solutions pour faire passer la pilule, sans que cela déclenche la crise de larmes du siècle. Tout d'abord, n'hésitez pas à parler avec votre enfant (même s'il est très jeune) et à lui expliquer ce que vous lui donnez et pourquoi vous le faites. Évitez de lui faire croire que vous allez lui donner un bonbon : si vous voulez que votre enfant obtempère, vous devez instaurer un climat de confiance.





Vous pouvez aussi essayer de faire passer le médicament avec un aliment (jus de fruit, miel, yaourt, etc). Lui faire sucer un glaçon quelques minutes avant la prise du médicament pourra aussi l'aider à faire passe le goût, grâce à la sensation de froid, connue pour engourdir les papilles gustatives. Chez le nourrisson, vous pouvez souffler doucement sur son visage avant de lui administrer le médicament : ce geste aura pour effet de lui faire réaspirer l'air, ce qui favorisera sa déglutition. Bien sûr, ces astuces concernent la prise orale de médicament. En ce qui concerne les autres parties du corps (oreille, nez, yeux), le processus se révèle différent. Voici quelques astuces pour vous aider.



