Cette femme a l’air enceinte. mais ce qui se cache dans son ventre est problème !...

Après plusieurs mois de souffrance, elle s’est enfin rendue à l’hôpital où les médecins lui ont fait passer une série de tests et de radios, qui ont révélé quelque chose d’inattendu. La jeune femme avait un énorme kyste ovarien qui s’est développé d’une façon incroyable au bout de 11 mois.



Selon les médecins, on peut qualifier un kyste d’énorme ou géant quand il dépasse les 10 cm, ou pèse plus de 12 kilos, or celui de cette jeune femme était beaucoup plus grand. Il avait en effet le même poids que 10 nouveau-nés, à savoir 33 kilos !



Plus le kyste prenait du volume et plus l’état de santé de la jeune femme se détériorait. Il avait colonisé près de 95 % de son abdomen et comprimait ses organes internes, notamment ses intestins et ses poumons, ce qui l’empêchait de manger et de respirer correctement. Le kyste comprimait également deux vaisseaux sanguins principaux, ce qui risquait de lui causer de sérieux problèmes cardiaques !



Opération « dékystage » :



La jeune femme avait deux choix devant elle : drainer le liquide du kyste lentement, puis subir une opération pour l’enlever ou passer directement au bloc pour enlever le kyste entièrement. Et bien sûr, les deux choix avaient des inconvénients !



Le drainage du kyste peut avoir un effet sur la santé de la patiente, parce que près de 20 % des kystes géants sont malins, ce qui veut dire que si le kyste est percé, il y a un risque que des cellules cancéreuses soient libérées dans le corps de la jeune femme.