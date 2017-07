Cette boisson m’a permis de soulager mes douleurs articulaires et les douleurs des genoux en 5 jours seulement

D’après le dernier sondage réalisé et publié par l’Institut Français de l’Opinion Publique (Ifop); un Français sur deux souffre de douleurs articulaires. Ces douleurs perturbent leur vie quotidienne, notamment le sommeil, les loisirs, le travail, la vie familiale et sociale. Selon le même sondage, près de 4.000 enfants souffrent en France de rhumatisme inflammatoire, montrant ainsi que ces maladies ne sont pas uniquement liées à l’âge et au vieillissement de la population.



Voici ce qu’il faut savoir sur les articulations et les douleurs articulaires :



Les articulations correspondent à la jonction entre deux os et permettent de les relier et de leur donner une mobilité. Le corps humain compte environ 400 articulations qui sont classées en trois types :



Les articulations mobiles comme celles qui se trouvent aux genoux et aux épaules, Les articulations semi-mobiles que nous pouvons trouver entre les vertèbres et les articulations fixes qui sont au niveau du crâne par exemple.



Les articulations restent généralement en bonne santé si elles sont bien “huilées”, mais peuvent devenir très douloureuses avec le temps et l’âge. À partir de la fin de la cinquantaine, les articulations subissent les conséquences du vieillissement, en particulier la dégradation du cartilage et le durcissement de certains tissus (ligament, cartilage, tissu conjonctif, etc).



Ces douleurs peuvent être dues à différentes causes, notamment :



Des traumatismes : Un grave accident, une chute, un coup violent ou des étirements peuvent endommager les articulations et leurs différentes composantes.

Les infections et les maladies : Certaines infections peuvent provoquer des douleurs articulaires telles que la goutte, la grippe ou le rhume.

Une activité sportive intense : une pratique intensive peut causer l’usure de certains tissus, comme le cartilage en cas d’arthrose, et peut être source de douleurs.

Des antécédents familiaux



Surpoids et obésité



La recette de la boisson pour soulager les douleurs articulaires :

Ingrédients :

1 verre de jus d’orange fraîchement pressé

1 tasse de céréales ou de flocons d’avoine

2 tasses de morceaux d’ananas frais

40 g d’amandes crues

40 g de miel

1 cuillère et demie à café de cannelle

Préparation :

Dans une casserole, mettez vos céréales ou vos flocons d’avoine, versez l’eau et laissez cuire pendant quelques minutes seulement. Une fois que les céréales sont cuites, retirez la casserole du feu, égouttez-les et laissez refroidir.



Dans un mixeur, versez le jus d’orange, les morceaux d’ananas, les amandes, le miel et ajoutez ensuite les flocons d’avoine et l’eau puis mélangez soigneusement le tout jusqu’à obtention d’un jus homogène. Si vous trouvez que votre jus est trop épais et lourd, vous pouvez ajouter un peu d’eau.



Il est conseillé de boire cette boisson quotidiennement pour une durée de cinq jours, afin de réduire l’inflammation et soulager la douleur.



Les bienfaits des aliments :



L’ananas : Ce fruit est très riche en antioxydants, en vitamine C et en bromélaïne qui sont très efficaces pour soulager les inflammations et réduire l’apparition des maladies articulaires. L’ananas aide aussi à traiter les hématomes, et les gonflements, et à soulager la douleur articulaire due à un traumatisme physique ou à une chirurgie.



L’orange : Très connue pour sa forte teneur en vitamine C, l’orange stimule la production d’une protéine nommée collagène, qui a pour principal rôle la préservation de l’élasticité et le renouvellement des différents tissus du corps, dont les tendons et les ligaments qui soutiennent les articulations. Elle aide également à réduire la douleur, même en cas de fracture.



La cannelle : Elle possède un pouvoir anti-inflammatoire qui permet de calmer et de soulager les douleurs musculaires et articulaires. La cannelle peut améliorer les symptômes de l’arthrite. Le mélange miel et cannelle est très efficace pour soulager les douleurs articulaires, pour combattre les maux d’estomac et les douleurs des menstruations.



Mise en garde :



La cannelle est déconseillée chez les femmes enceintes et les petits enfants, car une consommation excessive de cet aliment peut provoquer une tachycardie, une augmentation de la pression artérielle ainsi que des hémorragies.



santeplusmag