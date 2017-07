Cet accessoire qui peut vous aider à dormir plus vite

L’Institut National du Sommeil et de la Vigilance estime qu’1 français sur 5 souffre d’insomnie. Comment peut-on remédier à cela ? Shefinds a trouvé une solution efficace et peu coûteuse.



Produire de la mélatonine, l'hormone du sommeil



Shefinds, site de conseils beautés américain, conseille d’utiliser un masque de sommeil lorsqu’on se couche, car il empêche la lumière (même si elle est faible) de passer à travers vos paupières. Ainsi, votre corps se met à produire plus de mélatonine, qui régule les cycles de sommeils, tout simplement parce que vous êtes plongés dans le noir complet. Cela est très utile pour les personnes qui ont des troubles du sommeil, des problèmes de réveils nocturnes et/ou qui restent éveillés toute la nuit.



Les masques de sommeil peuvent également augmenter le temps que vous passez pendant la phase de sommeil appelée sommeil paradoxal (période avec une activité cérébrale intense). Ils contribuent aussi à diminuer le temps qu’il vous faut pour vous endormir et sont une alternative moins coûteuse que certaines autres aides utilisées pour les troubles du sommeil disponibles dans le commerce.



Les différents troubles du sommeil



Les troubles du sommeil sont nombreux, fréquents et peuvent concerner tous les âges. Ce sont des pathologies complexes souvent difficiles à diagnostiquer. Les principaux troubles du sommeil sont :



- Insomnie primaire.

- Narcolepsie : le sujet a des crises de sommeil, il peut s’endormir n’importe où et n’importe quand.

- Syndrome de retard de phase de sommeil : le sujet a un sommeil décalé. Il s’endort en général très tard le soir et connaît des difficultés pour se lever tôt le matin ;

- Cataplexie : perte soudaine du tonus musculaire qui peut provoquer une chute ;

- Bruxisme : claquement et grincement des dents pendant le sommeil ;

- Somnambulisme : le sujet se lève et agit inconsciemment ;

- Syndrome d’apnées du sommeil: altération du flux respiratoire pendant le sommeil.



Plusieurs facteurs interviennent dans les troubles du sommeil. Ils peuvent être associés au stress, à l’environnement (ronflements, lumière, altitude), à un traumatisme, à un choc émotionnel important (perte d’un proche ou d’un emploi), à une maladie neurologique ou mentale, à une infection urinaire, à l’alimentation, à la consommation d’alcool et/ou de tabac ou à l’âge.



Les troubles du sommeil sont souvent difficiles à diagnostiquer et longs à traiter. Un sommeil suffisant et de qualité est bien sûr essentiel. Si nécessaire, il faut instaurer une sieste après le déjeuner pour prévenir la fatigue en fin de journée. Des antidépresseurs sont parfois indiqués. Il est important d’identifier la ou les cause(s) responsable(s) pour une meilleure prise en charge.