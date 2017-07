Ces chirurgiens opèrent en regardant Chili-Portugal en Coupe des Confédérations

Une équipe de médecins a été filmée dans un bloc opératoire pendant la stressante séance de tirs aux buts, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le penalty raté par le portugais João Moutinho les a mis en joie.



Il n'est pas clair de l'état d'avancement de l'opération ni même le lieu où cette vidéo a été tournée, mais la vidéo est remontée jusqu'à un membre de la commission de la santé au sein du gouvernement chilien qui s'en est inquiété. "Il existe des protocoles à suivre pour la sécurité et le respect des patients dans tous les hôpitaux et cliniques", a réagi Karla Rubilar, rapporte le Mirror.



La finale de la Coupe des Confédérations opposera le Chili à l'Allemagne ce dimanche 2 juillet sur TMC.