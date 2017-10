Ces aliments qui n’ont pas besoin d’être mis au réfrigérateur, et nos astuces...

On imagine souvent que nos aliments seraient à jeter après seulement 2 jours hors du frigo… Pourtant, certains se portent carrément mieux lorsqu’on les laisse à l’air libre, ou dans un endroit frais et sec. Découvrez tous nos conseils pour augmenter la durée de vie de vos aliments.



Il existe même des aliments à ne surtout pas conserver au réfrigérateur. Ça tombe bien, on déteste gâcher en cuisine. Gardés au frais et au sec, on peut pourtant augmenter la durée de vie de nombreux aliments, avec quelques trucs et astuces hérités du “bon sens” de l’ancien temps. Zoom sur ces formidables conseils anti-gaspi.





Pourquoi de plus en plus de gens souhaitent-ils se libérer de leur frigo ?



Par gain de place (dans le réfrigérateur), sans doute, mais aussi par souci d’économie et d’écologie : un frigo moins plein consomme moins d’énergie, et c’est ça de moins à payer sur les factures !

De plus, on réalise aujourd’hui que le réfrigérateur n’est pas le meilleur moyen pour conserver tous les aliments : certains ont même une durée de vie plus longue lorsqu’ils sont simplement conservés au frais et au sec, à l’abri de la lumière. Il existe aussi de nombreuses petites astuces pour prolonger la durée de vie de nombreux aliments, hors du réfrigérateur.





Conserver les radis hors du réfrigérateur



Les jolis bottes roses et vertes ont tendance à faner à vitesse grand V : dès le retour du marché, les feuilles ont parfois déjà mauvaise mine… La solution ? Conserver le bouquet de radis la tête à l’envers, (c’est-à-dire radis vers le haut) dans un bocal d’eau fraîche ! Les feuilles doivent être complètement immergées dans l’eau, pour conserver au maximum leur fraîcheur.



En renouvelant l’eau tous les jours, vous serez surpris.e d’observer que la botte de radis se conserve au moins une semaine hors du frigo.



Conserver du beurre hors du réfrigérateur



Même s’il s’agit d’un produit assez fragile, le beurre peut malgré tout être conservé hors du frigo. Dans un beurrier classique, ou, encore mieux, un beurrier à eau ! Dans ce petit contenant, tassez le beurre mou, à température ambiante, afin d’en chasser toute bulle d’air. Il vous reste ensuite à le recouvrir d’eau, dans un bol un peu plus grand : l’eau évite tout contact avec l’air, et ne se mélange pas au beurre, qui reste bien protégé. Changez l’eau tous les 3 jours environ. Grâce à cette technique, le beurre est plus onctueux, facile à tartiner.



Conserver les poireaux hors du réfrigérateur



Pas spécialement fragile, les poireaux peuvent être conservés hors du réfrigérateur sans soucis. Mieux encore : si ceux-ci sont bio, coupez-les à 2 cm des racines lorsque vous les cuisinez, et plongez ces racines dans un bocal d’eau fraîche, à côté d’une fenêtre. En changeant l’eau régulièrement, vous devriez voir vos poireaux repousser, et s’offrir une deuxième jeunesse !



Conserver les kakis hors du frigo



Vous connaissez peut-être le kaki, ce fruit exotique d’hiver, tellement populaire en Corée du Sud ou au Japon. Fragile, sa chair peut rapidement s’abîmer, et on n’arrive pas toujours à le consommer à temps, avant qu’il moisisse… Pour éviter ce drame, faites-le sécher ! Attachez une ficelle autour du pédoncule de chaque kaki, et suspendez-les en faisant attention qu’ils ne se touchent pas entre eux. Choisissez un endroit aéré et sec, dehors par exemple, ou à l’intérieur, près d’une fenêtre ou d’un radiateur. En 4 à 8 semaines (patience !) les kakis seront entièrement desséchés, prêts à être consommés au goûter ou dans des gâteaux. Cette astuce fonctionne également pour les figues !



Conserver les champignons hors du frigo



Fragiles et sensibles, les champignons peuvent également être conservés hors du frigo grâce à la technique du séchage, tout comme les kakis : coupez-les en lamelles, puis passez-y un fil et une aiguille, en prenant garde que les morceaux de champignons ne se touchent pas entre eux. Accrochez dans un endroit frais, sec et aéré, et laissez sécher vos champignons ! Vous pourrez les utiliser déshydratés, ou les réhydrater en les plongeant 10 min dans l’eau tiède.

Conserver les choux hors du frigo



Chou rouge, chou blanc, chou fleur… Pas facile de consommer ces mastodontes en entier ! Pour éviter qu’ils s’abîment, et les manger tout au long de l’année, on vous conseille de les faire fermenter, plutôt que de les garder au réfrigérateur. Vous connaissez la choucroute ? Le principe est le même : coupés ou râpés finement, les légumes doivent être plongés dans des bocaux d’eau salée. Comptez 1 cuil. à soupe de gros sel gris pour 50 cl d’eau froide. Mélangez bien. Les légumes doivent être complètement immergés ! Au terme de 2 à 3 semaines à température ambiante, ils seront prêts à être dégustés, sous forme de crudités ou non.



