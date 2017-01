Céline Dion : son hommage à René, parti il y a un an

Céline Dion a beau­coup parlé cette année, plus que d’habi­tude. Une manière pour la chan­teuse d’exor­ci­ser sa peine. Le 14 janvier 2016, son mari et mana­ger René Angé­lil s’en allait, suite à un cancer de la gorge qu’il combat­tait depuis plusieurs années. Terras­sée par cette terrible nouvelle, la chan­teuse avait alors suspendu toutes ses acti­vi­tés pour s’occu­per de ses funé­railles.



Puis la star de 48 ans s’est ensuite consa­crée à la prépa­ra­tion de son album en français, Encore un soir. Après une série de concerts sold out à l’AccorHo­tels Arena de Paris, Céline Dion a une nouvelle fois retrouvé l’amour du public grâce à la chan­son titre signée Jean-Jacques Gold­man.



Mais alors qu’elle prépare un nouvel album anglais, attendu cette année, Céline Dion a accepté de faire le bilan de son année char­gée en émotions dans une inter­view pour ICI Radio-Canada, évoquant sa vie sans René, un an après sa mort. “Je ne me suis jamais inquié­tée à savoir s’il y avait de l’eau dans la piscine. René s’en occu­pait, pis il me disait quand faire mon plon­geon. (…) On n’allait jamais dans les parties (les fêtes, ndlr), René et moi. Il ne voulait pas que je baigne dans ce monde-là. Moi non plus !“, a confié celle qui doit désor­mais avan­cer seule avec ses trois enfants.



Toute­fois l’artiste de 48 ans a souhaité rester posi­tive : “Je n’ai aucun regret. Je trouve que ma vie a été extra­or­di­naire“. D’autant que Céline Dion le sait, elle n’a plus rien à prou­ver. “Je peux m’arrê­ter quand je veux“ a-t-elle même confié auprès du jour­na­liste, à sa sortie de scène à Las Vegas. Si aujourd’hui encore l’absence de son mari reste doulou­reuse, Céline Dion se refuge dans ses souve­nirs : “J’en­tends encore René me dire : ‘Céline, je t’aime telle­ment. Il n’y a personne qui va t’ai­mer autant que moi’, explique-t-elle au jour­na­liste. Je suis débor­­dante, j’ai du bagage d’amour pour le restant de mes jours. Je suis fière de moi. D’avoir su être capable de conti­­nuer avec René, de le pous­­ser à vivre. D’avoir été à ses côtés, d’avoir été capable de le lais­­ser partir, d’avoir réchauffé son corps glacé.“



L’inter­view se termine par un aveu de l’artiste : celui de ne pas s’être tota­le­ment remise de la dispa­ri­tion de son Pygma­lion : “J’ai des séquelles. Je dors encore avec mes jumeaux, c’est pour apai­ser ma peine. Je ne veux pas être seule“.