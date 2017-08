Céline Dion: Ses jumeaux Eddy et Nelson si mignons en lunettes et looks assortis

Question style, les fils de la chanteuse ont de qui tenir...



Les jumeaux de Céline Dion sont de sortie ! Le 1er août, Eddy et Nelson sont brièvement apparus à la sortie de leur hôtel parisien, le Royal Monceau, pour une virée en famille. Accompagnés d'un garde du corps et d'une nounou, les garçonnets de 6 ans étaient également escortés de leur tante Linda, soeur de la chanteuse (de neuf ans son aînée), qui est par ailleurs la marraine des trois enfants de la star.



Semblables mais pourtant si différents, les petits frères de René-Charles (16 ans, actuellement au Canada) étaient parfaitement accordés dans leurs tenues. Eddy était coiffé d'une casquette et vêtu de son T-shirt préféré Kurt Cobain (celui-là même qu'il portait déjà la dernière fois qu'il était apparu en public avec son frère et sa mère, le 17 juillet), tandis que Nelson avait revêtu un T-shirt qui illustrait le drapeau américain. Adorables, les deux frères portaient également chacun des lunettes de vue.



Ce jour-là, Céline Dion se trouvait avec son danseur Pepe Munoz pour une virée shopping du côté de la place Vendôme. L'inséparable duo s'était notamment rendu à la boutique Schiaparelli avant de se rendre au Ritz. Approchée par des fans, la vedette de 49 ans avait ébloui ses admirateurs en soutien-gorge et robe brodée.



L'interprète du tube I'm Alive conclut actuellement sa tournée européenne au Royaume-Uni. Samedi 5 août, elle sera en représentation à Glasgow puis devrait probablement faire un nouveau crochet par Paris avant de rentrer aux Etats-Unis. Elle reprendra sa résidence à Las Vegas le 19 septembre prochain après plusieurs semaines de vacances méritées.