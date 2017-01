Ce que vous devez savoir sur les bienfaits de la vitamine E

D'une façon générale, la recherche montre clairement que la vitamine E :



- Prévient les troubles cardiovasculaires,



- Diminue l'incidence du cancer de la prostate, du sein et du côlon,



- Améliore l'efficacité du système immunitaire,



- Diminue le risque des troubles visuels, notamment des cataractes et de la dégénérescence maculaire,



- Améliore le fonctionnement du cerveau,



- Joue un rôle déterminant dans la réparation de l'ADN,



- Favorise une meilleure utilisation de l'insuline,



- Retarde l'apparition de la maladie d'Alzheimer,



- Diminue les manifestations du stress oxydatif.



Tous ces bienfaits reliés à la vitamine E indiquent clairement sa grande utilité. Tous ceux et celles qui y recourent régulièrement ne doivent pas se laisser tromper par certaines études bidons dont le but est de discréditer les produits naturels.



Dans quels aliments retrouve-t-on la vitamine E?



Contrairement à la vitamine D, la vitamine E est très présente dans l’alimentation. Les aliments les plus riches en vitamine E sont principalement les huiles notamment l’huile de tournesol, l’huile de soja, l’huile d’olive ou encore l’huile de mais. On en trouve également dans des aliments telles que les amande, noisettes et autres produits du genre. En ce qui concerne les fruits et légumes, on note principalement l’avocat, le fenouil, l’abricot, le persil, la papaye, la carotte pour ne citer que ceux là.