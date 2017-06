Ce médicament augmente les risque de mort par arrêt cardiaque

Si vous souffrez de problèmes pulmonaires attention aux opioïdes ! Une nouvelle étude canadienne met en garde contre un risque augmenté d'arrêt cardiaque chez les personnes à qui l'ont vient de prescrire ce type de médicament dans le cadre d'une bronchopneumopathie (BPCO).



215% de risque cardiaques en plus



Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs du St Michael's Hospital (Canada) ont recencé les données médicales de plus de 130 000 patients âgés de plus de 66 ans atteints de BPCO. "70% des patients prennent des opioïdes ce qui est un niveau très élevé", notent les scientifiques. Ils sont généralement prescrits pour soulager les douleurs provoquées par la maladie aux muscles, aux os, aux articulations mais aussi soulager les mauvaises toux qui entravent la respiration.



En comparant leurs résultats, les chercheurs rapportent une corrélation entre la prise récente de ce type de médicament et une augmentation de 215% d'un risque de maladie des artères coronaires pouvant entraîner des problèmes cardiaques. Les opïoides sont connus pour augmenter l'oxygène dans le sang et le dioxyde de carbone pouvant être néfastes pour le coeur mais à quel point ?. Pour répondre à cette question les chercheurs espèrent continuer à faire plus de recherches afin d'évaluer la balance bénéfice/risque de ce traitement dans le cadre d'une BPCO.