Cancers féminins : L’importance du dépistage précoce

La détection précoce des cancers féminins, est selon la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille une des solutions afin de réduire la mortalité due aux cancers du col de l’utérus et du sein, ces derniers étant les plus répandus au Gabon. Devant les nombreux décès féminins liés aux cancers suscités, la FSBO a mis en place des stratégies à court, moyen et long terme. Pour ce faire un Plan National de Prévention et de Contrôle du Cancer verra le jour durant cette année. La FSBO procédera également au lancement de la vaccination anti-HPV des jeunes filles et étendra progressivement la détection précoce dans le reste du pays.



Rappelons que la détection précoce des cancers féminins est un outil consistant à réduire la mortalité des femmes. Ainsi, la FSBO encourage fortement les femmes à procéder au dépistage précoce. D’ailleurs 51 unités de détection précoce opérationnelles dans six régions sanitaires du pays durant la dernière campagne « Octobre rose ». Des efforts consentis par la FSBO qui portent des fruits. En effet, 38 000 femmes dépistées depuis le début de la campagne « Octobre rose » en 2013 et 220 000 femmes ont été sensibilisées.



Les femmes qui hésitent encore à se faire dépister sont appelées à le faire. Il en va de la bonne santé de la femme en générale, car le cancer est une maladie bénigne qui se manifeste dans un intervalle de 15 ans. Si ce dernier est détecté précocement, les chances de survie sont plus élevées. Car, au Gabon, 75% de nouveaux cas détectés sont à un stade avancé et 26% de malades échappent à toute surveillance et ne suivent pas le protocole de traitement en totalité.



Marielle Ilambouandzi

gaboneco