Cancer du sein : En refusant l`allaitement, son bébé dépiste la maladie

Teddy, six mois, a sauvé la vie de sa mère. En 2016, le bébé refuse catégoriquement d'être allaité du sein droit, ce qui pousse Sarah Boyle, sa mère à consulter et à être rapidement diagnostiquée d'un cancer de grade II triple négatif.



Tout se passait pourtant à merveille. À 26 ans, Sarah Boyle est mère d'un bébé en parfaite santé. Elle l'allaite depuis sa naissance en février 2016, mais constate au bout de cinq mois une anomalie en comparant son sein droit et son sein gauche. Elle consulte, mais son médecin traitant lui dit de ne pas s'inquiéter puisqu'il s'agirait d'un kyste bénin. Pourtant, moins d'un mois après, Teddy, son fils, rejette systématiquement l'allaitement au sein droit. Un comportement qui pousse alors la jeune maman à passer d'autres examens. Bilan : un cancer de grade II triple négatif est diagnostiqué. -"J'avais l'impression que Teddy essayait de me dire quelque chose" "Teddy ne réagissait pas quand je lui présentais mon sein gauche.



Dès que j'essayais d'en faire de même avec le sein droit, il se mettait à hurler, et semblait extrêmement bouleversé", explique ainsi la jeune femme au Daily Mail ce 20 février 2017. "J'avais l'impression que Teddy essayait de me dire quelque chose. On pourrait appeler ça l'instinct maternel", précise-t-elle. Inquiète malgré son premier bilan chez le médecin, elle décide de passer d'autres examens en novembre 2016, près de 10 mois après la naissance de son fils. Les médecins décèlent des problèmes liés à son kyste et lui font une biopsie, laquelle révèlera finalement le cancer.



Un diagnostic tardif qui lui sauve tout de même la vie



La prise en charge est très rapide : la jeune femme suit des séances de chimiothérapie depuis novembre dernier - elle est déjà à la moitié de son traitement -, et va bientôt subir une double mastectomie avec reconstruction immédiate. Un lourd traitement à assumer, mais dont elle est très reconnaissante. "Teddy est mon héros - si ce n'était pas pour lui, je n'aurais jamais soupçonné que j'avais un cancer.



Mon médecin traitant m'a dit que l'allaitement maternel favorise la liaison entre la mère et le bébé. Dans mon cas, c'était bien plus que cela. Ça m'a sauvé la vie", confesse-t-elle. Sarah Boyle n'allaite plus son bébé depuis l'annonce de sa maladie et s'est dite très "triste de perdre ses cheveux". Cependant, elle souhaite sensibiliser les femmes à l'importance du dépistage du cancer du sein et de l'autopalpation. "Même une petite anomalie mérite d'être prise au sérieux", rappelle-t-elle.



