Can 2017 d'Ali Bongo : Un supporter togolais rapatrié manu militari du Gabon

Denyo Kodjo Kpodjaho, arrivé au Gabon parmi les supporters des Eperviers du Togo à l’occasion de la Can 2017, vient d’être renvoyé manu militari du Gabon, par les responsables de la délégation togolaise, relaie Africa Top Succcess.



Il lui est reproché d’avoir diffusé sur les réseaux sociaux, des informations mensongères accusant les responsables de la délégation togolaise de maltraitance vis à vis de leurs supporters.



Après avoir été soumis à un interrogatoire, Denyo Kodjo Kpodjaho aurait reconnu les faits et avoué avoir diffusé ces informations, dans le but de jeter du « discrédit» sur l’organisation du séjour de la délégation togolaise en terre gabonaise.Sur cette base les responsables de la délégation ont exigé son rapatriement.«Le supporter indélicat a été mis dans un véhicule pour Libreville où les services de l’ambassade ont organisé son rapatriement vers le Togo», aurait déclaré Guy Madze Lorenzo, le ministre Togolais de Sports.



Cette décision serait motivée par la volonté des responsables togolais d’en finir avec la diffusion sur les réseaux sociaux, des informations infondées sur l’équipe nationale.



