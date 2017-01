Can 2017 d'Ali Bongo : Pas de ferveur à l’intérieur du pays !

La 31ème édition de la Can se ressent uniquement dans les villes du pays abritant les poules est-on tenté de croire. En effet, depuis le lancement de la Can la fièvre du football ne s’est pas emparée de la totalité de l’intérieur du pays. On en veut pour preuve, Lambaréné, Mouila et Makokou, pour ne citer que ces trois villes, où la Can n’a pas du tout modifié le quotidien des populations. D’ailleurs ce n’est pas faire preuve de mauvaise foi d’affirmer que l’évènement passe là-bas quasiment sous silence. Dans les villes citées plus haut, outre l’installation d’écrans géants, « Hors Stade » par la maison de production Direct Prod, aucun véritable engouement inhérent à la Can.



Sur le plan économique également pas d’innovations. Seuls quelques commerçants vendent des gadgets à l’effigie de la Can. Lesquels commerçants ne réalisent d’ailleurs pas les bénéfices escomptés. Les villes de Lambaréné, Mouila, Makokou n’ont eu droit à aucun pavoisement pour la circonstance. Idem pour les villes environnantes. Quelques écrans géants et affiches rappellent aux touristes et autres voyageurs que le Gabon abrite la Can. Paradoxal, vu que le Gabon est l’organisateur de cette fête continentale du football.



Les raisons ?



D’abord, les stigmates de la dernière élection présidentielle sont encore bien présents dans la conscience collective. A cela s’ajoute les couacs enregistrés sur le plan logistique et communicationnel. Les nuls concédés par les Panthères du Gabon qui viennent d’ailleurs de sortir de la compétition expliquent aussi ce manque d’engouement à l’intérieur du pays.



Michael Moukouangui Moukala

avec gaboneco