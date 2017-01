Can 2017 d'Ali Bongo : Le Gabon vers la route d'élimination !

La victoire des Lions indomptables face aux Lycaons de la Guinée-Bissau (2-1) leur a permis de prendre une bonne option pour la qualification au second tour de la compétition. Avec 4 points au compteur, le Cameroun prend la tête du groupe A devant le Gabon, le Burkina Faso, (2 points chacun) et la Guinée-Bissau (1 point). Les Panthères du Gabon qui ont concédé un deuxième match nul (1-1) face aux Etalons se sont compliqué la tâche ou presque. Les Gabonais doivent, en effet, attendre la dernière journée pour connaitre leur sort. Un match qui ne sera pas du tout facile, le 22 janvier au stade de l’Amitié, devant une équipe du Cameroun déjà en avance mais pas qualifiée pour autant et qui abordera ce match sans trop de pression contrairement à l’équipe adverse.



Dans le groupe A, tout est ouvert. Si le Burkina Faso s’impose devant la Guinée-Bissau, il peut se qualifier en tenant compte du résultat du match Gabon-Cameroun. Les performances des uns peuvent donc qualifier ou disqualifier les autres de manière directe ou indirecte. Avec deux points, le Gabon (pays hôte) et le Burkina Faso croient en leurs chances. La Guinée-Bissau qui ferme la marche du groupe jouera son va-tout pour bousculer les calculs, tandis que le Cameroun reste décontracté. Rien n'est joué d'avance.