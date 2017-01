Can 2017 d'Ali Bongo : Interpellation de manifestants favorables au boycott

C’est alors qu’une vingtaine de policiers est sortie du commissariat de Nkembo et a «violemment brutalisés» les manifestants et les a dispersés. «Les pancartes, les banderoles ont été cassées et déchirées. Le mégaphone a été cassé», a-t-il expliqué. Peu après l’intervention de la police, chacun a pris sa direction pour se mettre à l’abri. Toutefois, certains des manifestants ont été arrêtés longtemps après la manifestation : Marceau Malekou, Melvin Gondjout et Alex Haore, identifiés comme meneurs de ce mouvement. Les personnes ayant interpellés ces manifestants, explique un jeune manifestant, étaient des hommes en civil non identifiés. «Ça ne peut qu’être la PJ», a-t-il précisé.



L’initiative des membres du Jour fait écho à une campagne de boycott de la Can menée sur les réseaux sociaux, par certains hommes politiques et acteurs de la Société civile. Pour eux, le Gabon passe depuis quelques années des moments difficiles marqués par une crise politique exaspérée par la dernière élection présidentielle contestée par le camp de Jean Ping.



Cette crise est couplée à une crise économique consécutive à la baisse du cours du baril de pétrole ayant drastiquement réduit les ressources de l’Etat et partant le pouvoir d’achat des Gabonais. Pour les partisans du boycott, le pays ne pouvait pas organiser une Coupe d’Afrique au détriment du bien-être des populations.



avec gabonreview