Can 2017 d'Ali Bongo : Grogne dans les TP à Oyem

Pendant que la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2017 bat son plein à Oyem, dans le Nord du pays, la réalité est tout autre sur le terrain. Notamment au sein de la représentation locale des Travaux publics, dont les agents sont en grève depuis le 27 janvier dernier. Ils réclament notamment le paiement de trois mois d’arriérés de salaires, selon la dernière livraison d’Echos du Nord, ce 30 janvier.



Les agents ont ainsi décidé de barricader l’entrée de leur direction, servant par ailleurs de siège au Comité d’organisation de la Can (Cocan). Objectif : «Amener le gouvernement à se pencher sur notre situation», a lancé un agent en colère. Les grévistes attribuent, par ailleurs, cette situation à la complicité supposée entre leur responsable hiérarchique, le trésorier et le directeur général du Budget à Libreville.



Des accusations rejetées par le responsable des TP à Oyem. «J’ai fait le travail à mon niveau, comme je le fait d’habitude», s’est-il contenté de dire. Le trésorier, lui, a avancé d’autres explications. «Le trésorier nous a montré les requêtes écrites adressées à sa hiérarchie, pour le remboursement des 80 millions de francs ponctionnés sur nos salaires. Il s’est dit incapable, à son niveau, de dégager une telle somme», ont expliqué les grévistes, convaincus que leurs salaires de novembre, décembre et janvier, ont été détournés par le directeur général du Budget.



«Nous savons que cet argent été utilisé par un émergent, pour son voyage à l’étranger», ont déduit les agents de la direction provinciale du Budget à Oyem. Ces derniers ont par ailleurs promis de durcir leur mouvement si les salaires n’étaient pas incessamment virés dans leurs comptes respectifs.



«A compter de lundi (le 30 janvier courant, ndlr), nous irons regarder nos comptes bancaires. Si l’on ne trouve pas l’argent promis, nous allons passer à une autre action plus forte», ont menacé les agents, suggérant par ailleurs à la direction du Budget de virer directement leurs salaires sur leurs comptes, sans transiter par le Trésor public. «Cela éviterait d’autres disparition injustifiées de fonds», ont-ils renchéri.



