Cameroun: un gendarme abat froidement le commandant et deux collègues. Voici la raison

A en croire nos confrères de l’œil du Sahel, le jeune gendarme s’est rendu au bureau du commandant d’escadron, le commandant Ondoua, et a immédiatement ouvert le feu sur ce dernier.



Après l’avoir laissé pour mort, il a ensuite pointé son arme tour à tour sur Ndengue Carole, et Mah Bébé, deux gendarmettes qui se trouvaient sur les lieux. Les deux gendarmettes, ainsi que le commandant Ondoua, ont rendu l’âme sur place. Toujours animé par une grave crise de colère, le maréchal de logis Woumessi Jude, a, par la suite, abattu Mme Ibrahim, une tenancière du foyer de la compagnie. Un autre gendarme identifié au nom de Moulioum a été blessé.



Qu’est ce qui a bien pu pousser le jeune MDL à abattre son supérieur hiérarchique, et ses deux sœurs d’armes?Notre source indique que le jeune homme l’a fait en guise de vengeance. Il semblerait que le commandant d’escradron Ondoua entretenait une liaison avec la compagne du jeune maréchal de logis, avec la complicité des gendarmettes assassinées.



Le jeune gendarme ne pouvant le supporter a décidé d’en finir non seulement avec ses collègues, mais également, avec son commandant d’escadron.



Pour certains observateurs, il s’agit d’un crime passionnel. Après avoir commis son forfait, le jeune homme s’est lui-même rendu auprès des forces de l’ordre pour les informer de ce qu’il venait de se produire. Une enquête vient d’être ouverte, et le meurtrier se trouve actuellement entre les mains des forces de l’ordre.