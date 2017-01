Cameroun: Son infidélité la sauve du train de la mort

Madame Atangana qui sortait de Yaoundé était en train de voyager sur Douala. Subitement, un éboulement résultant de la forte pluie qui s’était abattue quelques heures auparavant, a divisé la chaussée en deux, de telle sorte que les voyageurs ont été bloqués à 60 kilomètres de Boumyebel, venant de Yaoundé à destination de Douala.



Suite à cet incident, plusieurs voyageurs ont décidé de contourner la difficulté en se rendant à Eseka pour emprunter le train qui se rendait à Douala. Pendant le trajet pour se rendre à Eseka, Madame Atangana reçoit un coup de fil de l’un de ses ex-amants qui se trouve à Eseka. Ce dernier propose à la dame de venir manger avec lui et qu’elle souffle un peu avant de reprendre la route pour Douala. Arrivée chez Jules, Madame Atangana est très bien reçue de telle sorte qu’elle se laisse aller et décide de renvoyer son voyage pour le lendemain à la première heure.



Au téléphone, cette dernière fait savoir à son mari qu’elle a passé la nuit chez l’une de ses copines à Eseka pourtant elle était chez son ex-amant jules. C’est un fonctionnaire des impôts vivant à Eseka qui a aperçu madame Atangana lendemain et qui a informé son mari.



Pour justifier son infidélité, madame Atangana fait savoir à son mari que si elle n’avait pas accepté le rendez-vous de son ex-amant, elle serait peut-être aussi morte dans l’accident du train. Madame Atangana explique par ailleurs que son ex-amant lui a sauvé la vie. Mais son mari ne veut rien entendre sous prétexte que sa femme a été infidèle. Aux dernières nouvelles Monsieur Atnagana a l’intention de demander le divorce. Madame Atangana sollicite des conseils pour convaincre son mari de changer d’avis et de ne pas se séparer d’elle.



Source: buzzsenegal.com